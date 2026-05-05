【ソウル＝依田和彩、カイロ＝村上愛衣】ホルムズ海峡に停泊していた韓国企業が運航する貨物船で４日、爆発と火災が発生したことを受け、韓国大統領府は５日、高官らが対応を協議した。

韓国政府としては現時点でイランによる攻撃があったかどうか断定せず、現地に専門家を派遣して原因究明を急ぐことなどを確認した。

トランプ米大統領が４日、自身のＳＮＳで韓国側にペルシャ湾に足止めされている船舶を誘導してホルムズ海峡を通過させる作戦への参加を呼びかけたことについては、韓国大統領府は５日の声明で「国内法の手続きなどを考慮して検討中だ」と述べるにとどめた。

一方、ペルシャ湾岸諸国では４月の停戦開始以降、イランによる攻撃はなかったが、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）では４日、攻撃が相次ぎ、再び情勢が緊迫化している。

ＵＡＥ国防省は４日、イランから弾道ミサイル１２発、巡航ミサイル３発、ドローン（無人機）４機が飛来し、迎撃したと発表した。

サウジアラビア外務省は４日の声明で、ＵＡＥに対するイランの攻撃を非難し、「攻撃停止と、善隣関係の原則への尊重を求める」と強調した。