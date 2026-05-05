◆パ・リーグ オリックス６―１ロッテ（５日・京セラドーム大阪）

オリックスのショーン・ジェリー投手が来日初勝利を挙げ、試合後のお立ち台でキッズとユニークに掛け合った。４日からの６試合で子ども向けイベント「Ｂｓ オリっ子デー」が開催され、こどもの日は２試合目。インタビュアーを務めた少女から「どうすれば大きくなれますか？」と、かわいらしく質問をされた。

「まずお父さん、お母さんの言うことをしっかり聞いて、たくさん食べてください」と返答。「日本にあるか分からないですけど、僕の時は体を上下に引っ張ってくれる機械があったので、それで引っ張ってもらっていました」と２１３センチまで成長した“秘密アイテム”の存在を打ち明け？球場の笑いを誘った。

７回無失点と好投した助っ人が勝利へ導き、チームは今季最多の貯金８。パ・リーグ最速で２０勝に到達した。「森とのバッテリーでね。ずっと話し合いながら、よかったと思います」と称賛したのは岸田監督。試合前には外野のグラウンドで「珍発見」があった。「珍しそうなクワガタが歩いてたんで…」と手に乗せ、選手らに見せたのはニジイロクワガタ。幸運を呼ぶとされる昆虫の力を借りたのかは不明だが、本拠地のファンに快勝劇を届けた。