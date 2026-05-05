物価高騰が続く中、自宅で野菜を作る人も多いのではないでしょうか。立夏を迎えた中、本格的な夏に向けてどのような野菜が育てやすいのか、取材しました。

（記者）「鹿児島市で開催されている春の木市に来ています。きょうは立夏ということで、自宅でも育てやすい野菜について取材しました」

鹿児島市木市振興会の藤田繁利会長です。物価高騰が続く中、家庭菜園の需要も増えてきていると話します。

（鹿児島市木市振興会・藤田繁利会長）「野菜が高いから（自宅で）作ってみようという人もいる」

これからの時期、初心者でも育てやすいのがキュウリです。

（鹿児島市木市振興会・藤田繁利会長）「ネットに（つるを）近づけてあげれば、（ネットを）捕まえて成長していく。一言で言えば栽培しやすい」

暑さに強いナスは、今植えれば1か月ほどで実がなり、長ければ10月まで収穫できるそうです。

（鹿児島市木市振興会・藤田繁利会長）「暑さに強く、春先から夏を越えて秋まで収穫できる。実の収穫がたくさんできる」

このほか、ベランダなどの狭いスペースでもプランターで育てることができるのがトマトです。

（鹿児島市木市振興会・藤田繁利会長）「（トマトは）水分を与えすぎると、どんどん水を吸い上げるから、収穫寸前になったトマトが割れる。水分の調節ができるプランターや大きな鉢で育てるのが一番いい」

うまく育てるコツは、種からではなく、苗からです。中でも接ぎ木された苗なら、病気になりにくいということです。

（鹿児島市木市振興会・藤田繁利会長）「（家庭菜園は）スペースが限られているから、毎年育てると連作障害が出る。接ぎ木の苗を植えると（連作障害が）解消される」

野菜の苗も売られている「春の木市」は、甲突川左岸緑地帯であす6日まで開かれています。

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