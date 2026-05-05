本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
5/5（火）
EUR/USD
1.1605（7.42億ユーロ）
1.1610（11.0億ユーロ）
1.1625（5.91億ユーロ）
1.1635（8.27億ユーロ）
1.1650（7.60億ユーロ）
1.1690（7.85億ユーロ）
1.1700（5.35億ユーロ）
1.1750（18.0億ユーロ）
1.1785（5.59億ユーロ）
1.1800（29.0億ユーロ）
1.1805（8.88億ユーロ）
USD/JPY
160.35（5.54億ドル）
GBP/USD
1.3575（6.04億ポンド）
ユーロドルは1.1690、1.1700と現行水準付近に中規模なピンポイント設定を観測
ドル円は160.35と上方に離れた水準に中規模設定
ポンドドルは1.3575と比較的近い水準に中規模設定
5/5（火）
EUR/USD
1.1605（7.42億ユーロ）
1.1610（11.0億ユーロ）
1.1625（5.91億ユーロ）
1.1635（8.27億ユーロ）
1.1650（7.60億ユーロ）
1.1690（7.85億ユーロ）
1.1700（5.35億ユーロ）
1.1750（18.0億ユーロ）
1.1785（5.59億ユーロ）
1.1800（29.0億ユーロ）
1.1805（8.88億ユーロ）
USD/JPY
160.35（5.54億ドル）
GBP/USD
1.3575（6.04億ポンド）
ユーロドルは1.1690、1.1700と現行水準付近に中規模なピンポイント設定を観測
ドル円は160.35と上方に離れた水準に中規模設定
ポンドドルは1.3575と比較的近い水準に中規模設定