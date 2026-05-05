5日午前、山形県西川町の国道で大型バイクと乗用車が衝突し、大型バイクを運転していた65歳の男性が死亡した事故で、男性は2台の乗用車に次々と衝突していたことがわかりました。



この事故は5日午前9時すぎ、西川町志津の国道112号・通称月山道路で大型バイクと2台の乗用車のあわせて3台が衝突したものです。この事故で、大型バイクを運転していた天童市貫津のペットホテル経営・田中直人さん（65）が心肺停止の状態で病院に搬送されましたが、午前10時25分に頸椎骨折により死亡が確認されました。

一方、乗用車を運転していた酒田市の56歳の男性と鶴岡市の21歳の男性にけがはありませんでした。

警察などによりますと、田中さんは友人4人とツーリング中に対向車線にはみ出し、乗用車の右側面に接触した後、後続の乗用車と正面衝突したということです。また、事故当時、大型バイクは鶴岡方面に、乗用車は寒河江方面に向かってそれぞれ走行していて、警察は、田中さんが対向車線にはみ出した原因なども含め調べを進めています。

現場は、カーブミラーのない緩やかな曲線道路で、一帯ではおよそ3時間半にわたって交通規制が敷かれました。

