元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が3日放送のテレビ朝日「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）に出演し、終わりが見えない物価高騰について語った。

番組では新年度に入っても続く値上げラッシュを取り上げ、4月の食料品値上げは2798品目に及んだと説明。タレントのビートたけしは「物価が高くなってもそれ以上に収入が上がるならいいけど、給料がそのままで物価が上がってくればそりゃ食えなくなるよね」と話した。

“これは物価が上がった”と実感するものを聞かれた北斗は「どれもこれもです、正直」と本音を漏らす。そして「一番上がったなと思うのが外食」と明かし、「外食した時の払う値段がもう…凄いよく食べるので。家族でなんか行ったら高級店で食ったのかと思っちゃいますよね」と実感を込めた。

経済学者で慶大大学院教授の岸博幸氏は「これから物価が下がることはなくて上がり続けると思う。過去30年、失われた30年と言われてたが、デフレで物の値段は上がらなかった。あっちの方が異常だったわけです」と説明。現在の物価上昇は「ペースが早過ぎる」としつつも「残念ながら色々な要因を考えるとこれからまだまだ日本では上がり続ける」と語っていた。