King Gnu 勢喜遊＆新井和輝がゲスト参加！ラテン界の新星・カトパコ（CA7RIEL & Paco Amoroso）『THE FIRST TAKE』に初登場

動画：CA7RIEL & Paco Amoroso feat.Yu Seki, Kazuki Arai from King Gnu - BABY GANGSTA / THE FIRST TAKE

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』第662回に、ラテン界の新星として注目を浴びる、アルゼンチン出身のポップデュオ“カトパコ”こと、CA7RIEL & Paco Amoroso（カトリエル＆パコ・アモロソ）が初登場。公開された「BABY GANGSTA」には、King Gnuのドラム・勢喜遊とベース・新井和輝がゲスト参加している。

■「BABY GANGSTA」には、King Gnuの勢喜遊＆新井和輝がゲスト参加

2025年、ケンドリック・ラマーの南米ツアーのオープニングアクトに抜擢され、ラテン・グラミー賞にて10部門に初ノミネート、計5部門の受賞を果たしたほか、2026年の第68回グラミー賞ではアルバム『パポタ』が最優秀ラテン・ロック、アーバン、オルタナティヴ・アルバム賞を受賞。

日本では『FUJI ROCK FESTIVAL ’25』での初来日をきっかけに国内の音楽ファンの間でも話題沸騰中。

そんな彼らが今回披露するのは、リズミカルなビートとキャッチーなフレーズで中毒性のある楽曲「BABY GANGSTA」だ。

さらに今回は、彼らと同じく『FUJI ROCK FESTIVAL ’25』に出演したKing Gnuのドラム・勢喜遊とベース・新井和輝がゲスト参加。カトパコの衝撃的なパフォーマンスに魅了されたことをきっかけに、ここだけのコラボレーションが実現！ ライブの定番曲でありカトパコのスタイルが顕著に表れる本楽曲を、「THE FIRST TAKE」だけのスペシャルな一発撮りで披露している。

■カトパコ・カトリエル「僕たちみたいだと思うんだ。やさしいけれどギャングスター」

◎CA7RIEL & Paco Amoroso 本人コメント

カトリエル：楽曲名の“ベイビー・ギャングスター”ってちょっと僕たちみたいだと思うんだ。やさしいけれどギャングスター。僕たちがどれぐらいギャングスターかは分からないけど、やっぱりやさしい方が強いかな。

パコ：ちょっと付け加えるなら、このセッションは全員にとっての美しい挑戦だったと思うんだ。いつもの演奏というコンフォートゾーンから出て、一発で何かを形にしないといけない。でもカズキ（新井和輝）とユー（勢喜遊）とのセッションは最高だったよ。

■King Gnu 新井和輝「彼らのライブのアレンジがすでに素晴らしい」

◎King Gnu 本人コメント

勢喜遊：今回シンセサイザーを弾いてくれているエドゥが本来はCA7RIEL & Paco Amorosoのドラマーなので、このセッションをやるにあたっていろんな動画を見てきました。彼は本当にすごく良いドラマーで恐れ多いなと思っていて、今回は教えてもらう気持ちで共演させていただきました。ありがとうございました。

新井和輝：彼らのライブのアレンジがすでに素晴らしいので、僕2人でそれを超えないとなというプレッシャーはありつつもカトパコの2人が温かく迎えてくれていい感じに演奏できました。