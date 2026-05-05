平戸の魅力を全国に発信する「平戸観光応援アンバサダー」に、小学6年生で演歌歌手の西山琳久(りく)さんらが就任しました。

平戸の観光振興や、イメージアップを担います。

（委嘱状）

「西山琳久さま、平戸観光応援アンバサダーを委嘱します」

今月1日。

初代「平戸観光応援アンバサダー」に就任したのは、平戸市の小学6年生で演歌歌手の西山琳久さんと、元アナウンサーでサムソンホテル社長の村山仁志さんです。

西山さんは今年1月、NIBで放送された視聴者参加型の音楽番組「歌唱王」で優勝。

この夏には、あの秋元康さんプロデュースの楽曲「おんじい」でCDデビューする予定です。

（西山 琳久さん）

「平戸の応援団として、平戸をアピールしていきたい」

（松尾 有嗣 平戸市長）

「歌という、誰もが共通して認識できる強力な武器でPRしてもらえるのは、大変ありがたくうれしく思っている」

小学校の運動会で応援団長をつとめるという西山さん。

（西山 琳久さん）

「青組、青組、青組～っ」

得意の “こぶし” をきかせた掛け声で、平戸全体を鼓舞します。

（西山 琳久さん）

「運動会の応援団長みたいに、応援アンバサダーも頑張っていきます」

西山さんは、長崎市で開催中の「DEJIMA博」で、6日午後0時半からステージイベントに出演予定です。

デビュー曲「おんじい」も披露するということです。