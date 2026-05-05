平戸観光のイメージアップ担う「小6の演歌歌手 西山琳久さん 平戸観光応援アンバサダーに就任」《長崎》
平戸の魅力を全国に発信する「平戸観光応援アンバサダー」に、小学6年生で演歌歌手の西山琳久(りく)さんらが就任しました。
平戸の観光振興や、イメージアップを担います。
（委嘱状）
「西山琳久さま、平戸観光応援アンバサダーを委嘱します」
今月1日。
初代「平戸観光応援アンバサダー」に就任したのは、平戸市の小学6年生で演歌歌手の西山琳久さんと、元アナウンサーでサムソンホテル社長の村山仁志さんです。
西山さんは今年1月、NIBで放送された視聴者参加型の音楽番組「歌唱王」で優勝。
この夏には、あの秋元康さんプロデュースの楽曲「おんじい」でCDデビューする予定です。
（西山 琳久さん）
「平戸の応援団として、平戸をアピールしていきたい」
（松尾 有嗣 平戸市長）
「歌という、誰もが共通して認識できる強力な武器でPRしてもらえるのは、大変ありがたくうれしく思っている」
小学校の運動会で応援団長をつとめるという西山さん。
（西山 琳久さん）
「青組、青組、青組～っ」
得意の “こぶし” をきかせた掛け声で、平戸全体を鼓舞します。
（西山 琳久さん）
「運動会の応援団長みたいに、応援アンバサダーも頑張っていきます」
西山さんは、長崎市で開催中の「DEJIMA博」で、6日午後0時半からステージイベントに出演予定です。
デビュー曲「おんじい」も披露するということです。