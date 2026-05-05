5月5日までに、元AKB48でタレントの板野友美が自身のInstagramのストーリーズを更新。夫で東京ヤクルトスワローズ所属のプロ野球選手・高橋奎二や4歳の娘とともにゴールデンウイークを満喫する写真を連投した。その中でも注目を集めたのが、愛犬の写真だった。

「板野さんの愛犬であるクータくんとチークちゃんの2匹が写っていました。《みんなでゴールデンウィーク》《公園で大はしゃぎ》とコメントも綴られており、和気あいあいとした雰囲気が伝わってきました。そして、ファンが驚いたのが、その愛犬が入っていたドッグバッグです。なんと世界的ファッションブランド『ルイ・ヴィトン』のものだったのです」（芸能プロ関係者）

このドッグバッグは、『ルイ・ヴィトン』公式サイトで約54万円する超高級品だ。何気ない家族の時間に、桁外れのセレブぶりが垣間見えた瞬間だった。

自身が代表取締役を務めるブランド『Rosy luce』のディレクションや、アイドルグループ『RoLuANGEL（ロールエンジェル）』のプロデュースなど、彼女の活躍は多岐にわたる。いずれも成功を収めているのか、板野は豪勢なライフスタイルを披露してきた。

「現在板野さんが住んでいる家は、家賃約200万円の豪邸。さらに愛車は、イギリスの高級車ランドローバーのSUV『レンジローバー イヴォーク（Range Rover Evoque）』で、車両本体価格は660万円以上とも言われます。ここ最近は、テレビ番組やYouTubeなどさまざまなメディアで、そのセレブ生活を公に明かしてきました」（前出・芸能プロ関係者）

国民的アイドルだった板野は今、敏腕社長としてバリキャリを貫いている。しかし、時に本音を漏らしている。

「3月22日に放送された『秘密のママ園』（ABEMA）に出演した際には、家賃について『余裕で200万払っているわけではない』と、あくまでも仕事の“モチベーション”にするために住んでいることを告白。周囲からは彼女の追い込み方に心配の声も上がるほどでした。高橋選手の今年の年俸も、前年の5800万円から4600万円に減額されています。キラキラした生活の裏側には、プレッシャーとの戦いがあるのは間違いありません」（前出・芸能プロ関係者）

高級バッグで運ばれる愛犬には、主人の抱える並々ならぬ覚悟は伝わっているのだろうか。