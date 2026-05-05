「子なしランチのはずだったのに」事前連絡なしで、いきなり2歳児を連れてきた友人に絶句。さらに！？

親しい友人との再会は、日々の忙しさを忘れさせてくれる大切な時間ですよね。でも、お互いの環境や価値観が変わる中で、ふと寂しさを覚えてしまうこともあるようです。今回は、筆者の友人（A子）の体験談をお届けします。

「大人だけ」のご褒美ランチ

最近、大学時代の友人M美と、数年ぶりにランチをすることになりました。

お互い今は子育ての真っ最中ですが、幸いその日はどちらも夫が子どもを見てくれることに。

「久しぶりに大人だけでゆっくりしようね！」というM美の言葉が何より嬉しくて、私は落ち着いたレストランを予約しました。

小学生の息子2人を育てる毎日は慌ただしく、自分のことはいつも後回し。

「母親」という肩書きを一時だけでも降ろし、ひとりの女性として友人と語り合うことは、私にとって最高のご褒美になるはずでした。

想定外の「同伴者」

しかし当日、店の前に立っていたのは2歳の息子を連れたM美でした。

「急に夫が仕事で呼び出されて。でもキャンセルするのも悪いから連れてきちゃった！」と軽い調子で言われ、正直、言葉を失いました。

連れてくるのは仕方がないけれど、せめて一言、事前に連絡が欲しかった……。

呆然とする私に、M美は「A子だって、小さい子のお世話は懐かしいでしょ？」と悪びれもしません。

その無邪気な言葉に、胸の奥がチクッと痛むのを感じました。

お互いの「今見ている景色」

食事が始まっても、M美はスマホに夢中。

私は椅子の上で暴れるM美の息子を支え、グラスを倒さないよう気を配るばかり。

運ばれてきた料理は冷めきってしまい、味なんて全く分かりませんでした。