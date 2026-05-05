◆パ・リーグ 楽天３―２日本ハム（５日・楽天モバイル最強）

楽天の荘司康誠投手（２５）が７回５安打２失点で、リーグトップタイとなる４勝目を挙げた。

振り絞った。荘司が最後は力でねじ伏せた。１点ビハインドの７回２死満塁。「気合を入れました」。カウント１―２から外角低めに１４９キロ直球を投げ込み、細川を左飛に仕留めた。自己最多となる１２３球の熱投。２本のソロを被弾したが「状態が悪いなりに試合をつくれた」と、７回５安打２失点にまとめた。

右腕の闘志に応えるように直後の攻撃で浅村が逆転の決勝２ラン。「さすがだな、と。頼もしすぎる先輩です」。今季初の本拠登板で、リーグトップタイの４勝目をマーク。チームの３連勝に大きく貢献した。

こどもの日につかんだ白星。自身のゴールデンウィークは「試合と練習のイメージしかない」と野球に没頭したことが思い出だ。幼少期に見たプロの試合が脳裏に刻まれているという右腕は「子どもの時にみんなかっこいいなと思って見ていたので、今日来てくれた子どもたちがそういう思いになってくれていたらうれしい」と笑顔。気迫あふれる投球でみんなのヒーローになった。