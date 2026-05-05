◆第３８回かしわ記念・Ｊｐｎ１（５月５日、船橋競馬場・ダート１６００メートル、良）

ゴールデンウィーク開催名物、春の地方ダートマイル王決定戦が、１３頭（ＪＲＡ６、南関東７）で行われた。２番人気のコスタノヴァ（牡６歳、美浦・木村哲也、父ロードカナロア）は大きく出遅れ、道中で追い上げを見せるも、最後の直線で差を詰めることはできず４着が精一杯。連覇したフェブラリーＳに続くＧ１級勝利を飾ることはできなかった。３着だった昨年の同レース以来となるダミアン・レーン騎手とのコンビ。昨年のさきたま杯でも大きく出遅れて１１着に敗れており、今回も痛恨のスタートでの出遅れとなってしまった。

３番人気のウィルソンテソーロ（牡７歳、美浦・高木登厩舎、父キタサンブラック）が接戦を制して、ダートＧ１級３勝目（重賞６勝目）をマークした。勝ちタイムは１分３８秒６。

２着には１番人気のミッキーファイト（クリストフ・ルメール騎手）、３着には６番人気のロードフォンス（横山和生騎手）が入った。

ダミアン・レーン騎手（コスタノヴァ＝４着）「レース前は具合が良く、精神的にもいい感じだった。ゲートの駐立も問題なかったけど、スタートのタイミングが合わなかった。前半に脚を使ったぶん、直線で最後に脚が鈍ってしまった」

落合玄太騎手（ジョージテソーロ＝５着）「思っていたより後ろからになったが、道中は馬のリズムに合わせて運びました。３角ではおっと思うところもあったが、相手も強かった。それでも詰め寄っていたし、南関東同士なら、かなりやれると思います」