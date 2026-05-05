◆第３８回かしわ記念・Ｊｐｎ１（５月５日、船橋競馬場・ダート１６００メートル、良）

ゴールデンウィーク開催名物、春の地方ダートマイル王決定戦が１３頭（ＪＲＡ６、南関東７）で争われた。

川田将雅騎手の騎乗で３番人気のウィルソンテソーロ（牡７歳、美浦・高木登厩舎、父キタサンブラック）が力強く伸びてゴール前でミッキーファイトをかわし、ダートＧ１級３勝目（重賞６勝目）をマークした。勝ちタイムは１分３８秒６。

キタサンブラック産駒は先週の天皇賞・春のワンツー決着に続き、ダートマイルＧ１級でも勝利した。昨年のチャンピオンズＣは鼻差の２着。前走のフェブラリーＳでも、コスタノヴァに半馬身差ばなかったが、船橋でリベンジに成功。古豪健在をアピールした。

２着には１番人気のミッキーファイト（クリストフ・ルメール騎手）、３着には６番人気のロードフォンス（横山和生騎手）が入った。

川田将雅騎手（ウィルソンテソーロ＝１着）「（今の気持ちは）久しぶりにこの馬とともにＧ１を取ることができて、すごくうれしいです。

（惜しいレースが続いていた。きょうの状態は）いつも素晴らしい状態で競馬場に来てくれるのですけど、きょうはさらに疲れもなく、とてもフレッシュな状態で、具合の素晴らしさを感じる返し馬でした。

（位置取りは前を見ながらのポジションだった。道中の感じは）スムーズにスタートを切って、その後はこの馬とともにリズムのいい形を意識して、あのポジションになりました。

（ミッキーファイトに迫っていった）とてもいい雰囲気で道中を進んで来れましたし、直線をむく前につかまえてくれると信じながら、もう一度待って直線でしっかり動かしていきました。

（とらえたときの思いは）本当にいつも精一杯頑張ってくれる馬なので、一生懸命に走っていながら、いつも１頭強いのが目の前にいてしまう競馬が続いていましたので、勝ち切ることができたことを、この馬の頑張りに本当に心から頭の下がる思いです。

（昨年の船橋のＪＢＣクラシック５着の雪辱となった）その日が一番、僕が乗せていただいたなかで、あの馬らしくない走りになった日だったので、その後、いろんなところで目いっぱい走りながらも、またこうしてＧ１に手が届いたことを本当に心から馬に感謝したいです

（たくさんのお客さんが詰めかけた。メッセージを）山Ｐ待ちでしょうが、すみません。僕の話が長く。これからもウィルソンテソーロは精一杯頑張ってくれると思うので、また走るときは応援してくれたらと思います」