【交際NG！8歳上の女上司】暴走はSTOP！「可愛い息子」はもう24歳＜第13話＞#4コマ母道場
少女漫画の世界のようなできごとが自分の身近で起こったら？ しかも共感できるのは、悪役の立場だったとしたら……？ 今回は、いきなり少女漫画の登場人物のような状況になってしまったママの物語です。
第13話 いきなりの展開に盲目になっていた
【編集部コメント】
よかったーー！ 伝わっていたーー！ そうそう！ そうなのです！ リカコさんの不安な気持ちをぶつけるべき相手は、年上の彼女ではありません。ソウスケさん自身なのです。誰がなんと言おうと、彼女を選んだのはソウスケさんです。そして、そのソウスケさんを育ててきたのはリカコさんたちご夫婦なのです。そこを間違えてはいけませんよね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第13話 いきなりの展開に盲目になっていた
【編集部コメント】
よかったーー！ 伝わっていたーー！ そうそう！ そうなのです！ リカコさんの不安な気持ちをぶつけるべき相手は、年上の彼女ではありません。ソウスケさん自身なのです。誰がなんと言おうと、彼女を選んだのはソウスケさんです。そして、そのソウスケさんを育ててきたのはリカコさんたちご夫婦なのです。そこを間違えてはいけませんよね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙