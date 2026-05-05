6日は広く行楽日和になるでしょう。これからの天気をフカボリしてお伝えします。

■連休最終日は晴れる所が多い 沖縄は大雨警戒

6日（水）は高気圧に覆われて晴れる所が多いでしょう。日中は広い範囲でお出かけ日和となりそうです。紫外線は全国的に「やや強い〜強い」所が多い予想です。外でのレジャーは帽子や日傘などで、紫外線対策を行うとよいでしょう。沖縄は、梅雨前線が停滞する影響で梅雨空が続きます。特に明け方にかけては、雷を伴って激しい雨や非常に激しい雨が降る恐れがあり、道路の冠水などにも注意が必要です。前線は日本の南を北上し、夜までに前線上に低気圧が発生する予想です。その影響で、午後は関東から九州の太平洋側では雲が広がりやすくなり、九州南部では、にわか雨があるでしょう。お出かけには折り畳みの傘があると安心です。

■6日は北日本で気温上昇 連休明けは暑さに注意

6日（水）は北日本で季節外れの暑さになる予想です。青森では25℃まで上がり、今年初めての夏日となるでしょう。札幌でも23℃と、動くと汗ばむ陽気になりそうです。連休明けの7日（木）は、西日本や東日本でも夏日になる所が多くなるでしょう。連休明けから春の運動会の練習を始める学校もあると思いますが、熱中症には注意が必要です。

■7日は沖縄で貴重な梅雨の晴れ間に

7日（木）は前線が離れていき、沖縄では梅雨の晴れ間となりそうです。その後しばらくは梅雨前線が停滞するため、貴重な日差しを有効にお使いください。8日（金）は、低気圧が北日本を通過する影響で北日本や北陸にかけて雨が降るでしょう。9日（土）と10日（日）母の日は、晴れる所が多くなりそうです。