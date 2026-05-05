きょう5月5日は二十四節気の1つ「立夏」です。暦の上では、夏の始まりの時期とされています。一部の野菜で価格が上がる中、「県内産の野菜」が家計を助ける一手となりそうです。

「夏のはじまりを感じるような暖かい一日となったきょう、こちらの青果店では新玉ねぎや春白菜など旬の食材が手ごろな価格で並んでいます」

鹿児島市中町の青果店「かごしま産直市場」です。県内産の「新たまねぎ」は、3月の初めは1袋およそ250円でしたが、今は半値以下の2袋180円に。

こちらの「春白菜」は、4分の1サイズでおよそ200円でしたが、2分の1サイズで99円になっていました。

今月ごろまで楽しめる、こうした春野菜が手ごろな価格になっています。

（かごしま産直市場・池畠大二店長）「春の野菜は水分も多く、みずみずしい。たまねぎと白菜で無水カレーなど、お買い得な価格帯と料理のイメージを提供しやすい」

（買い物客）「なるべく週末に安い野菜を買って乗り切っている。栄養がたっぷりの野菜で夏バテせず元気に夏を過ごしたい」

一方で、値上がりしている野菜も。キャベツは3月から4月は1玉120円ほどでした。それが先月、雨が多かった影響できょう5日は169円と、50円近く上がっていました。

（かごしま産直市場・池畠大二店長）「夏になると高冷地の群馬など、涼しい場所での栽培になるので、県外産の仕入れとなると（値段が）上がってくるかもしれない」

立夏を迎え、これから楽しみな夏野菜。しかし、2週間前は100円ほどだったキュウリは119円に。

2本で159円だったナスは1本139円となるなど、じわりと値上がりしています。

そんな中、ねらい目なのが「県内産の野菜」です。県内産のオクラは、きのう4日は250円でしたが、きょう5日は80円近く下がり、169円になっています。

（かごしま産直市場・池畠大二店長）「ゴーヤは炒め物、卵ととじてゴーヤチャンプルーなどに。

オクラはネバネバの納豆とあわせて朝食にも使える。

（夏場は）100～120円の手ごろな価格になってくるので、夏野菜を上手く使ってほしい」

県内産の出荷が多いオクラやゴーヤなどの夏野菜は、7月から8月にかけて、いずれも100円近くに値下がりする見込みだといいます。

例年の記録的な暑さに加え、物価高も続きそうな今年の夏。地元の夏野菜が乗り切るための一手になるかもしれません。

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