欧州株 全般に堅調、原油先物の動き落ち着く
欧州株 全般に堅調、原油先物の動き落ち着く
東京時間19:30現在
英ＦＴＳＥ100 10265.00（-98.93 -0.95%）
独ＤＡＸ 24254.77（+263.50 +1.10%）
仏ＣＡＣ40 8027.43（+51.31 +0.63%）
スイスＳＭＩ 13078.11（+74.78 +0.57%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:30現在
ダウ平均先物JUN 26月限 49203.00（+124.00 +0.25%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7255.00（+24.75 +0.34%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 27934.00（+158.00 +0.57%）
東京時間19:30現在
英ＦＴＳＥ100 10265.00（-98.93 -0.95%）
独ＤＡＸ 24254.77（+263.50 +1.10%）
仏ＣＡＣ40 8027.43（+51.31 +0.63%）
スイスＳＭＩ 13078.11（+74.78 +0.57%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:30現在
ダウ平均先物JUN 26月限 49203.00（+124.00 +0.25%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7255.00（+24.75 +0.34%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 27934.00（+158.00 +0.57%）