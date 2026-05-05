欧州株　全般に堅調、原油先物の動き落ち着く
東京時間19:30現在
英ＦＴＳＥ100　 10265.00（-98.93　-0.95%）
独ＤＡＸ　　24254.77（+263.50　+1.10%）
仏ＣＡＣ40　 8027.43（+51.31　+0.63%）
スイスＳＭＩ　 13078.11（+74.78　+0.57%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:30現在
ダウ平均先物JUN 26月限　49203.00（+124.00　+0.25%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限　7255.00（+24.75　+0.34%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限　27934.00（+158.00　+0.57%）