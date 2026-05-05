元NHKの武内陶子アナウンサー（60）が5日までに、自身のインスタグラムを更新し、俳優の小野寺昭（82）との2ショットを投稿した。

武内は「殿下、ご来店〜！82才におなりになる小野寺昭さんです。お変わりない〜」と、自身が出演する学研TV「人生100年！大人カフェ」で対面したことを報告した。

この日の小野寺は茶髪にチェックのシャツ、セーター姿でおだやかな笑顔を見せている。 小野寺は1972年から1980年まで日本テレビ系の人気刑事ドラマ「太陽にほえろ!」で「殿下」こと島公之刑事を演じた。

武内は「『太陽にほえろ』から、はや半世紀。殿下は相変わらず素敵に優しい殿下でした 帯広出身の小野寺さん、しばし、とかち観光大使の私と帯広話で盛り上がりました。トークでは石原裕次郎さんとの秘話や、『殿下は実は、、、』な〜んてお話も そして、小野寺さんがライフワークにしていらっしゃる、 トーコ的にはものすごく意外な趣味もご披露くださいました どおりで80代を迎えられても若々しくていらっしゃるはずだー」と盛り上がった様子。

また、「小野寺さんのお気に入りのお茶のお供は『文明堂の5切れ入りカステラ』。王道ですねー！皆さんはガリガリのざらめがお好き？それとも少し馴染んだぐらい？ふふ、トーコ店長はもっちろんガリガリ派ですよー」と続けた。

フォロワーからも「殿下、全然変わってなくて若いですね」「とーこさんも小野寺さんもめっちゃ素敵」「小野寺さん最高伝説ですよ大スター！」「懐かしい！太陽にほえろ！」「2人とも笑顔が素敵ですね」「殿下だ。やっぱりかっこいい」などの声が上がっていた。