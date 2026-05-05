ついに旅の最終日。とあを一途に想うかいとが告白直前に明かした“ある嘘”、想いを詰め込んだ折り紙の花、そして「永遠にとあちゃんを愛し続けます」というストレートな言葉と、まるでドラマのような情熱的なアプローチにスタジオが騒然となった。

【映像】刺激が強い…超イケメン男子とモテ女子の熱烈ハグ

毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。4日はクライストチャーチ編最終話が放送。



『今日好き』とは、運命の恋を見つける、恋と青春の修学旅行をテーマとした恋愛番組。ルールは2泊3日の旅を繰り返し、最終日に告白。そこでカップルになったら終了、なれなかったら次の旅を続けるかどうか選べる、というもの。恋愛見届け人は井上裕介（NON STYLE）、中川大輔、かす、大友花恋。



■今回参加するのはこのメンバー！

・女子メンバー

【新規】

とあ（金沢十亜、高2／東京都）

はるめ（伊澤春苺、高1／京都府）

れな（花守麗奈、高2／東京都）

【継続】

ゆうひ（岩間夕陽、高2／千葉県、「チュンチョン編」からの継続）

ゆあ（小林ゆあ、高3／神奈川県、「卒業編2026」からの継続）

・男子メンバー

【新規】

とおま（小川永真、高3／福島県）

ゆうま（今野優誠、高1／茨城県）

かいと（田代魁音、高3／東京都）

こたろう（桜木琥太郎、高3／大阪府）

【継続】

りお（酒井理央、高3／東京都、「テグ編」からの継続）

告白直前、明かされるかいとの嘘「とあちゃんに嘘ついてたことが1つあって…」

モテ女子・とあを一途に想うミステリアスイケメン、かいと。そんなかいとに猛烈にアタックされ続けていたものの、とあは決めきることが出来ずにいた。そんななか迎えた告白前最後のアピールタイム。

かいとは、「とあちゃんに嘘ついてたことが1つあって」と切り出すと、2日目に転んで顔に怪我を負い、一時病院に行っていたことに触れた。とあにはただ転んで怪我をしたと伝えていたものの、「実は違くて」と前置きし、「実はアクロバットやってるから、見せようと思ったんよね。でも練習してたら、そこで転んじゃって怪我しちゃったの」と恥ずかしそうに真相を打ち明けた。かいとは「いつか上手くなって、とあちゃんに見せたい」と続けると、自分のために練習してくれていたことを知ったとあは、「えー見たい！」と笑顔に。このタイミングでのかいとの告白に、スタジオからは「最後に言うってすごない？」「普通すぐ言うのに」と驚きの声が上がった。

一方、とあは「まだ自分のなかでちゃんと答えが出せてない」と不安を抱えている様子。するとかいとは、「とあちゃんがまだ完全に好きになれてないなら、僕がその分2倍とあちゃんのことを愛すし、好きでいるって約束する」と宣言。「絶対幸せにする、心配しないでほしい」「もし今好きじゃなかったとしても、絶対に好きにさせる自信がある」と、言葉を重ねた。そして「ニュージーランドで特殊な花を拾ったの」「1つしかなくて」と言うと、かいとは「まだ名前が決まってなくて、決めてくんない？」ととあの名前になぞらえた名前の候補を3個示し、「とあピー」と決定すると、「周りの4つ咲いてる花に意味があって、僕がとあちゃんのことを好きになった理由の4つ」と語り始めた。かいとはとあとの出会いでの第一印象から2ショットなどといった4つの想い出を挙げたうえで、花言葉は、「とあ」と「永遠」をかけ、「とわに愛し続けます」「永遠にとあちゃんのことを愛し続けますっていうのを込めた花を見つけたので、これとあちゃんに貰ってほしい」とかいとが花を差し出すと、「めっちゃいい花だね、ありがとう！」ととあが満面の笑みを向けた。

かいとの情熱的で、とあのことを想い抜いたアピールに、スタジオは拍手喝采。「すげーなこいつ」「強烈パンチが何度も…」「好きにさせるってこういうことか…」と口々に絶賛で、大友は「こんな言葉を浴びる機会は2度とないと思う！」と、かいとのアプローチに唸った。

とあが下した決断「その言葉を信じたいと思います！」

そして運命の告白タイム。緊張した様子のかいとを前に、とあが口を開いた。

「かいとくんと一緒に過ごした時間はずっと笑顔だったし、かいとくんが最初から一途に思いを伝えてくれたからたくさん悩みました」と旅を振り返りつつ、「でも、かいとくんが最後のアピールタイムでたくさん想いを伝えてくれたり、信じてほしいって言ってくれたから、その言葉を信じたいと思います！とあと付き合ってください！」ときっぱりとした口調で、かいとに向き合った。

かいとは嬉しさのあまり、とあが手を差し出す前にとあの手を取り、「お願いします！！やば！！」とハグ。「ありがとう！やば！幸せにするね」と喜びを爆発させた。

成立後、浜辺で本音を語りあうなか、とあは「昨日の夜まで決め手がなくて、お断りするしかないかなって思ってた」と本音を明かし、「さっきのアピールタイムが嬉しくて、告白しました」とはにかんだ。一方のかいとは隣のとあに「かわいい」と照れながら、「大好きです」とデレデレ。「とあもです」と互いの気持ちを確かめ合った2人に、スタジオからは「刺激が強いな」「甘いんですけど！！」と歓声が止まらず、2人のカップル成立を祝福した。

