Nakamura Hakの未発表曲「光り」が、TVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』のエンディングテーマに決定した。

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あわせて同TVアニメの第3話と第5話では、本日5月5日24時（5月6日0時）にデジタル配信スタートとなる「夜に浮かぶ」が、2曲目のエンディングテーマとしてオンエアされた。

さらに未発表曲「光り」が3曲目のエンディングテーマとなり、1クールでNakamura Hakの楽曲が3曲も使われることとなった。

さらに同発表に合わせ、原作マンガ『とんがり帽子のアトリエ』の作者 白浜 鴎（しらはま かもめ）が、3曲のエンディングテーマを聴いて描き下ろしたイラストも発表。3曲それぞれが持つ世界観をモチーフに異なる印象を放つ主人公 ココの姿が3体描かれたモノクローム作品だ。

中央には、「ただ美しい呪い」で歌われる業を写実したかのように真っ白な空間に真っ黒な何かを落としながらも鋭く先を見据えるココが、左側には、“夜に浮かぶ”をモチーフに、透明なココ（あるいはその幻）が空を舞う姿が、右側では、絶望の寸前で何とか希望＝3曲目のタイトルでもある「光り」を描こうとするココの様子が、メタ的に描かれている。

同イラストは、2026年6月10日にリリースされる1st CDシングル『ただ美しい呪い』のジャケットにも採用されている。CDシングルは、フル尺3曲に加え、それぞれのアニメバージョンも収録した計6トラック入りだ。

Nakamura Hakの音源はすべて、歌と1本のアコースティックギターの一発録りで収録されているため、録音後に修正、加工、編集などが一切行えない。そのため、89秒のアニメバージョン音源も、フル尺の音源から切り出されたものではなく、新たに演奏し直した完全な別作品となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）