BE:FIRST、『平安神宮御鎮座百三十年記念 BE:FIRST 奉納 Special Live』より最新曲「BE:FIRST ALL DAY」のライブ映像を公開

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BE:FIRSTが2026年3月20日に京都・平安神宮で開催した『平安神宮御鎮座百三十年記念 BE:FIRST 奉納 Special Live』から、最新曲「BE:FIRST ALL DAY」のライブ映像を公式YouTubeチャンネルにて公開した。

■荘厳な平安神宮に捧げられたパフォーマンスは必見！

平安神宮が創建百三十年という大きな節目を迎えることを祝い、その長い歴史と人々の祈りに敬意を表して行われた本公演 。朱色に浮かび上がる幻想的な拝殿をバックに、一夜限りの特別なパフォーマンスが披露された。そのラストを飾ったのが、今回BE:FIRST公式YouTubeチャンネルにて公開された「BE:FIRST ALL DAY」だ。

なお、平安神宮での奉納スペシャルライブの模様は7月1日に発売される10枚目のシングル「Missing」のLIVE盤・BMSG MUSIC SHOP限定盤に全編収録されるので、こちらも要チェックだ。

そして5月6日にリリースされる9thシングル「BE:FIRST ALL DAY」には、今回ライブ映像が公開された表題曲に加え、6人6様の個性が炸裂するマイクリレーの新曲「Rondo」、ファミリーマートクリスマスタイアップソングとして話題を呼んだパーティーソング「街灯」、ファンミーティングツアーで一足先に披露されたメンバーMANATOのソロ曲「Rain on me ～One of the BE:ST-05 MANATO～」の全4曲を収録。

LIVE盤には2025年9月に開催された「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」のBE:FIRSTのステージを完全収録。MV盤には「BE:FIRST ALL DAY」「街灯」のMusic VideoとBehind The Scenes映像を収録。BMSG MUSIC SHOP限定盤には、LIVE盤・MV盤に加え、ジャケット写真撮影時のメイキング映像も収録された豪華な内容となっている。

■リリース情報

2026.05.06 ON SALE

SINGLE「BE:FIRST ALL DAY」

2026.07.01 ON SALE

SINGLE「Missing」

■【動画】BE:FIRST「BE:FIRST ALL DAY」平安神宮御鎮座百三十年記念 BE:FIRST 奉納 Special Live in 平安神宮

■関連リンク

BE:FIRST OFFICIAL SITE

https://befirst.tokyo/