BABYMONSTERが3rd MINI ALBUM『춤（CHOOM）』をリリース！ MVが1日で再生回数が1600万回突破の大反響

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BABYMONSTERが5月5日（韓国では5月4日）に、3rd MINI ALBUM『CHOOM』をリリースした。

■最新MVでBABYMONSTERが世界中のダンスシーンを揺るがす！

BABYMONSTERの最新ミニアルバムは、ヒップホップ・ダンス・R&Bを行き来する多彩なトラックで、一度聴くと忘れられない独特なサウンドに仕上がっている。特に表題曲「CHOOM」は中毒性の高いシンセリフと重厚なベースが際立つヒップホップダンス曲で、特にビートが切り替わるサビの部分が強いインパクトを残している。

大胆なパフォーマンスと、メンバーの成熟したビジュアルを収めたミュージックビデオも話題となっており、保安検査場やバレエ教室など多彩なセットの楽しさや後半のダンサーと共に演じた大規模な群舞シーンが大きな見所となっている。

同曲MVは公開直後にYouTubeのワールドワイドトレンドで1位となり、1日で再生回数は1600万回を突破。アルバムもiTunesアルバムチャートの15カ国で1位を独占し、CDもHANTEOチャートで発売初日に38万7,871枚の販売数を記録。BABYMONSTERの初日販売数として過去最高を記録し、前作『WE GO UP』と比べて約1.5倍に増加している。

■リリース情報

2026.05.05 ON SALE

MINI ALBUM『CHOOM』

※韓国では5月4日

■【画像】最新MVより

■【動画】BABYMONSTER『CHOOM』MV

■関連リンク

BABYMONSTER OFFICIAL SITE

https://yg-babymonster-official.jp/