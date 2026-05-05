女優の堀田真由が5月4日、自身のInstagramを更新。金髪マッシュヘア＆鼻ピアス姿を披露し、ファンから驚きの声があがっている。

堀田は5月4日に放送された『岸辺露伴は動かない』（NHK）シリーズの最新作ドラマ『泉京香は黙らない』で、新人人気漫画家の西恩ミカを演じている。

投稿では、番組を告知し《人生初の鼻ピ》とつづり、金髪マッシュヘアに鼻ピアスをした劇中で演じる西恩ミカのオフショットを公開している。

堀田のビジュアルにコメント欄には

《木村カエラちゃんかと思ったら真由ちゃん》

《え!!全然わからなかったです》

などと堀田を見間違える声が相次いでいる。

芸能記者が言う。

「同ドラマは、荒木飛呂彦氏の漫画を実写化したドラマシリーズ『岸辺露伴は動かない』の新作で、西恩を担当する編集者・泉京香役を飯豊まりえさんが演じています。人の唾液や録音した声からその人の声を取り込めるという西恩。しかも、他人の舌を食べることでその人の声を奪い、永遠に支配できるという設定からして、ホラー感満載なのですが、圧巻だったのは、堀田さんの狂気の演技でした。

舌を奪われそうになった泉が取り出したのは数千人の声が録音されているICレコーダー。それを舐め回す薄気味悪い演技に始まり、大勢の声を取り込みすぎたせいで苦しみ、挙句の果てには自分の舌をかみ切り、床に落ちた自分の舌を口に戻したあとに倒れるという圧巻の演技が、今回のクライマックスシーンでした。まさに怪演でしたね」

堀田のInstagramのコメント欄にはビジュアルに驚く声以外に、堀田の演技力を絶賛する声が相次いでいる。

《可愛いのに演技があまりにも怖くてす、すげえ…と思いながら観てました》

また、X上でも堀田の演技力に関し、

《堀田真由一言もしゃべらずあのキモチワルイ演技すごい。怪演が光る。》

《堀田真由が迫真の演技過ぎて、堀田真由に全く見えなかった。》

などと称賛の声が寄せられている。

堀田は2015年、WOWOWの連続ドラマ『テミスの求刑』でデビュー。2017年のNHK連続テレビ小説『わろてんか』で葵わかな演じるヒロインの妹役で注目を集めた。

「2020年には結婚情報誌『ゼクシィ』の13代目CMガールに選ばれ、3年連続で務めました。2022年にはNHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』などにも出演し、演技派女優としての地位を築きつつあります。今回の西恩役は、彼女の代表作の1つになりそうな予感がするほど、演技力が際立っています」（同前）

堀田の演技力の高さに今後も注目が集まりそうだ。