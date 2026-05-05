40代「つま先見えるのはちょっと、、」【studio CLIP】同世代が履く「サボ・ミュール」がおすすめ♡

つま先が見える靴には少し抵抗がある……そんな声も聞かれる大人世代のファッション。とはいえ、脱ぎ履きしやすいシューズの人気は続いていて、足元にも軽やかさをプラスしたくなるこれからの季節。そんなときにおすすめなのが、ほどよくカバー力がありながら抜けもつくれる「サボ」や「ミュール」。【studio CLIP（スタディオ クリップ）】から、同世代スタッフさんの着こなしとともに、日常に無理なくなじむ一足をご紹介します。40代のリアルなコーデを参考に、今っぽい足元にトライしてみて。

安心感のある履き心地が魅力

【studio CLIP】「アソート厚底サボ」\5,500（税込）

つま先をしっかりカバーしつつ、コロンとしたフォルムでやわらかな印象に仕上がるサボ。厚底デザインでさりげなくスタイルアップを狙えるのも嬉しいポイントです。かかとに掛けられるベルトは一部ゴム仕様で、フィット感を保ちながらスムーズに履けそうなのも魅力。さらにクッション性のあるインソールや消臭・抗菌防臭効果の機能付きなど、快適に履けそうな工夫が詰まった一足です。