猫を子ども扱いしすぎたときのトラブル3選

猫がかわいくて、ついつい子ども扱いしてしまうことは誰にでもあるのではないでしょうか？ただ、過度に子ども扱いしてしまうと、次のようなトラブルが起こることもあります。

1.肥満にさせてしまう

猫がおねだりをしたり、嬉しそうにおやつを食べている姿はとてもかわいいものです。だからといって、猫が欲しがるたびにおやつを与えていたら、当然カロリーオーバーですよね。猫を肥満にさせてしまうでしょう。

猫用に作られたおやつは嗜好性が高いので、猫も主食のキャットフードよりおいしいと感じるようです。おやつを好きなだけもらえるとしたら、主食を食べなくなってしまいます。それでは、栄養バランスも狂ってしまうでしょう。

2.問題行動を起こす

猫を甘やかしすぎることは、猫が問題行動を起こす原因にもなります。例えば、深夜でも猫の要求に応えていると、飼い主さんが起きるまで鳴き続けるようになってしまうでしょう。

猫の鳴き声は意外と響きます。近所迷惑になるかも知れませんし、飼い主さんも寝不足になってしまうでしょう。

また、常に飼い主さんが猫に構いすぎていると、猫がストレスを抱えてしまうこともあります。ストレスによって、物を壊す、攻撃的になる、粗相をするといった問題行動を起こすことがあるのです。

3.分離不安症になることも

猫が飼い主さんに依存しすぎることで引き起こされるのが「分離不安症」という心の不調です。

飼い主さんの姿が見えなくなると不安に襲われ、過剰に鳴いたり問題行動を起こすようになります。ひとりで留守番をすることもできません。

猫への過度な愛情は逆効果になる？

猫はかわいいです。多くの飼い主さんにとって、子どものような存在かも知れません。ただ、あまりにも過保護にしてしまうのは、猫のためにならないことを覚えておきましょう。

もちろん愛情を注いであげることは大切です。スキンシップやコミュニケーションも欠かせません。

しかし、猫はもともと群れを作らない単独行動の動物です。静かな場所でひとりで過ごす時間も必要なのです。

猫との適切な距離感は？

猫にはひとりで過ごす時間も必要です。では、どのように接したらいいいのでしょうか。大切なのは、猫の気持ちに合わせてあげることです。

猫は、甘えたくなると自分から飼い主さんに寄ってきます。そのときは、撫でたり遊んであげたり、たくさん構ってあげて下さい。

そのかわり、飼い主さんからすっと離れていくときや、狭い場所に潜り込んで眠そうにしているときなどは追いかけず、そっとしておいてあげましょう。適度にひとりで留守番できるよう慣らすことも必要です。

まとめ

猫がかわいいあまり、我が子のように思っている人は少なくないでしょう。猫の存在はとても大きく、大切なものです。

大切だからこそ、猫の自立心も尊重してあげましょう。猫が快適に健やかに日々を送るためにも、適度な距離感が大切なのです。