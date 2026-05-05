歌手の阪田マリンが3日、自身のインスタグラムを更新。タイトなワンピース姿で砂浜に立つ姿を公開し、反響を呼んでいる。



【写真】思わず二度見 スタイルの良さが際立つ衝撃ぴったぴたフィット

阪田は「和歌山県白良浜の 海開きに来ています！」と、同日に行われた白浜町の白良浜海開きに参加したことを報告。自身を中心とするバンドプロジェクト「#白浜マリンガールズ」のハッシュタグも記した。



2000年生まれの阪田は昭和を愛するネオ昭和アーティストでインフルエンサーでもある。4月29日にはファーストアルバム「なみだ色のハイウェイ」を発売。2024年に発売された全編フィルムカメラ撮影の写真集「今って昭和99年ですよね？」も話題になった。



アップした写真は白波が打ち寄せるビーチでテンガロンハットをかぶって、体にぴったり沿ったノースリーブワンピ姿。「イッチバン早い海開きだよー ランチは大好きなかげろうcafeに行ったんだけど 私のポスターとレコードが… 本当にいつもありがとうございます!!」と本州最速の海開きを伝え、感謝の思いもつづった。



スタイルの良さが一目瞭然のショットに、ファンからは「もぅメロメロです」「ちょっ、めっちゃかわいい」「名前通り海が似合う」「地球一ワンピースが似合います」「お礼しかありません」「素敵な写真ありがとうございます」と称賛の声がやまなかった。



（よろず～ニュース編集部）