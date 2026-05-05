歌手の新沼謙治（７０）が５日、東京・蒲田の大田区民ホール・アプリコ大ホールで「デビュー５０周年記念コンサート〜限りなき前進〜」を行った。１９７６年２月１日に「おもいで岬」でデビューし、「嫁に来ないか」「ヘッドライト」「津軽恋女」など数々のヒット曲をリリース。２０２５年にデビュー５０周年を迎え、東北を中心に数十本のコンサートツアーを行っており、この日はその集大成ともいえる東京公演となった。

約１５００席の会場は、デビュー当時からの熱烈なファンでいっぱい。「この東京でリサイタルが開けたこと、感謝の気持ちでいっぱいです。新沼謙治、デビューして５０周年を迎えることになりました。ここまで来るのに働いて、働いて、働いて、働いて（笑）、そして今日もまた、５０年間に出会った大勢の皆さまに来ていただいています。（皆さまの）この貴重なお時間ですから思い出に残る、楽しい愉快なステージを作り上げたいと思っております」とあいさつ。デビュー曲「おもいで岬」を始め、「嫁に来ないか」や「酒とふたりづれ」「飛行機雲」、最新シングル「思い出したよ故郷を」など全１９曲を熱唱した。

また、クラシックギターを弾きながら中村雅俊の「ふれあい」、ドラムを叩きながらジャッキー吉川とブルー・コメッツの「ブルー・シャトウ」を歌唱。エルビス・プレスリーの「好きにならずにいられない」など民謡から演歌、フォーク、ロックナンバーまで幅広いジャンルの歌で最後まで客席を楽しませた。

「思い出したよ故郷を」のカップリング曲「アルバムの中の君」では、亡き妻の元バドミントン世界女王・湯木博恵さん（享年６２、２０１１年逝去）についても触れた。「かけがえのない愛する妻に書いた曲です。３５周年のときには、彼女が病院から出て来て、あの角の席で見ていました。元バトミントンの世界チャンピオンで、素晴らしい人でした」と沈痛。「（僕より早く亡くなったのは）頑張り過ぎたのかもしれませんし、僕が頑張らせ過ぎたのかもしれませんが、今となっては分かりません」と思いを馳（は）せた。

この日の公演の模様を収録したＤＶＤ「デビュー５０周年記念 新沼謙治コンサート〜限りなき前進〜」が１０月２１日に日本コロムビアから発売される。