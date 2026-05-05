news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「集団感染疑いの船に日本人も乗船『ハンタウイルス』か 3人死亡」についてお伝えします。

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ハンタウイルスの集団感染が発生した疑いがあるクルーズ船には、運航会社の発表によると、およそ150人が乗っていて、日本人も1人含まれていることが5日、新たにわかりました。

AP通信によりますと、南米・アルゼンチンからアフリカのカボベルデへ向かっていたというクルーズ船では、これまでに3人が死亡していて、治療中のイギリス人の乗客からは「ハンタウイルス」の感染を確認したということです。

また、乗組員2人に感染が疑われる症状が出ているということです。

「ハンタウイルス」は主にネズミなどの排せつ物に触れるなどして感染し、深刻な呼吸器疾患などを引き起こすとされているものです。

また、WHOによると、ごくまれにヒトからヒトへ感染することもあるということです。

感染症学に詳しい専門家によると、症状はインフルエンザによく似ているといいます。

今後、日本で感染が広がる可能性はあるのでしょうか。

感染症学に詳しい 大阪大学医学部・忽那賢志教授「海外から動物とかが入り込む可能性があるので、(検疫所で)港のネズミを定期的に調べているが、これまでのところウイルスの検査でネズミが持っている事例はないと。今の時点で日本に入ってくるリスクは極めて低いと考えてよいかと」