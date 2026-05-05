お風呂に溜まった水を見た大型犬が見せた、予想外の豪快な行動がTikTokで話題になっています。投稿したのは、ゴールデンレトリバーのヨルくんと暮らしている「ヨルくんち。」さん。投稿から107.8万回以上再生され、「一番風呂で草」といったコメントが寄せられています。

【動画：お風呂に溜まった水を見た大型犬→突然大はしゃぎし、何をするのかと思ったら…激しすぎる光景】

お風呂が大好きなヨルくん

登場するのは、ゴールデンレトリバーのヨルくん。とある日、ヨルくんはお風呂場へ誰よりも早く入ったんだそう。ヨルくんはたまっているお風呂の水を見て、大喜びしていたといいます。

ヨルくんはお風呂が大好きだそうで、これからある遊びを始めるんだとか。お風呂場のヘリに手を置き、入ろうと覗き込むヨルくん。ヨルくんがこれから始める大好きな遊びとは…？

水ほりほりにテンションMAX！

ヨルくんは勢いよく浴槽に飛び込み、水に触れるだけで嬉しそうな様子だったとか。お風呂の中でポジションを整えて、ついにヨルくんお気に入りの遊びがスタートします。

ヨルくんは前足をダイナミックに動かし、水面を叩くようにほり始めたといいます。バシャバシャと大きく水しぶきをあげながら、水をほりほりする様子がとても楽しそう！

水ほりほりはいつまで続く…？

ヨルくんの勢いは止まることなく、お風呂の水はどんどん外へと溢れ出していったんだそう。水ほりほりに夢中で、水がなくなることはお構いなしの様子だったとか。とにかく楽しそうで、見ているこちらまで笑顔になってしまいます。

水ほりほりは、もはや水遊びというより激しい格闘技のようだったとか。ヨルくんの大事な日課になっていそうですね。大はしゃぎのヨルくん、きっとお風呂場の水がなくなるまで続いたのでしょう。

この投稿には「全力クロールかわいすぎるｗ」「私だったら一緒に入りたい」「ストレス解消で体もきれいに」「お風呂自ら入るのいいね」「豪快！」など、たくさんの声が寄せられています。

投稿者である「ヨルくんち。」さんのアカウントでは、お風呂以外でも元気いっぱいで豪快なヨルくんの日常がたくさん投稿されています。バージョンアップした水ほりほりにも注目です！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ヨルくんち。」さま

執筆：junjun

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。