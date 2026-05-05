◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ５―５広島＝延長１２回規定により引き分け＝（５日・横浜）

広島・持丸泰輝捕手が土壇場の９回に同点ソロを放った。クローザーの山崎の１５０キロをバックスクリーン右へ。７年目でのプロ初本塁打で敗戦を阻止した。「手応えは完璧だったけど、どこに飛んだか分からなかったです。長所を発揮できたし、同点に追いつけたことがすごく良かったです」と笑顔。実績十分のクローザーからの一発も「本当に自信になるので、これからも頑張っていきたいです」と、かみしめた。

１９年育成ドラフト１位で入団。２２年に支配下登録を勝ち取ったが、同年は５試合の出場で安打もなく、２３年からの３年間は１軍出場がなかった。今季は待望の出番をつかみ、４月１９日から１２試合連続でスタメンマスクを任されていた。だが、４日は１１失点で大敗。この日はベンチスタートとなり「投手に申し訳ない。後半に出て、いい打撃もできましたし、いい守備もできたので。次もしっかりああいう守備も見せられたら」と再出発した。

本塁打はもちろん、引き分けに持ち込んだ延長戦の守備も「こういう緊迫した場面で出る機会も少なかったし、延長も初めて。ゼロにしっかり抑えられたところは良かったなと思っています」と貴重な経験だ。「守備で迷惑をかけたり、信頼を損ねてしまっている部分はある」と語る一方で「自信になっているところもたくさんある」と勝負の７年目。「そういったものを見せられた一日でもありました。周りからの安心感というか『持丸が守っても大丈夫だな』と思ってもらえるように、しっかり」と今後を見据えた。