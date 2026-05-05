声優の宮野真守（42）が5日、都内で米アニメ映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」の公開記念舞台あいさつに出席した。

本作はオープニング3日間の興行収入が16億109万3600円を記録。23年公開の前作「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」からマリオの声を担当している宮野は、大ヒットに「マンマミーアですよ！」と大喜び。「ヒットする映画に携わっていることが幸せですし、マリオの力を感じました」と笑みを浮かべた。

映画にちなみ「今までに体験した大冒険」を問われ、米ロサンゼルスでのレコーディングを挙げた。スタジオでのオフショットも披露し「かっこいい！」と自画自賛。歌手としても精力的に活動する宮野の“音楽的大冒険”を切り取った1枚で「当時はA＆Mスタジオっていう名前で、今はヘンソンスタジオで。実際に曲をレコーディングさせていただきました」と胸を張った。

名曲「ウィー・アー・ザ・ワールド」が収録されたスタジオでの歌唱。名だたるアーティストの写真も目にしたといい「ここでマイケルが歌ってたんだ…みたいな。大冒険しましたね」と感慨にふけっていた。