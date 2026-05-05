８回１死満塁の場面で登板し、森下翔太をニゴロ併殺打に打ち取った杉浦稔大が笑顔で内野陣を迎える（カメラ・豊田　秀一）

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◆ＪＥＲＡセ・リーグ　中日７―３阪神（５日・バンテリンドーム）

　中日の杉浦稔大投手が、３番手で満塁のピンチを救った。

　８回１死満塁。初回にソロを放っていた阪神・森下を、変化球で二塁併殺打仕留めた。「逃げて、逃げてっていうピッチングにならないように。全球勝負のつもりで、悔いのないように投げた。結果はたまたまだけど、気持ちでいけた」と汗を拭った。杉浦の完璧な火消しに、井上監督は「あれは大きかった。思わぬ展開になったけど、杉浦は落ち着いていた。あれは助かった」と賛辞を送った。

　杉浦は、安定感を欠いていた中継ぎの即戦力として、４月に金銭トレードで日本ハムから移籍。妻でタレントの紺野あさ美さんと４人の子供と離れて名古屋で単身赴任。寂しさはありつつも、家族が原動力。新天地で腕を振り、お立ち台でもらえるドアラの人形は、この日で３つ目となった。「なので…（子供にあげるには）あと一つ必要ですね」と笑った。ゴールデンウィーク期間は、家族が名古屋に来ているようで「名古屋を楽しんでもらえたら。（ドアラの人形は）荷物にならなければ、持って帰ってもらいます」と頬を緩めた。