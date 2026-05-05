◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日７―３阪神（５日・バンテリンドーム）

中日の杉浦稔大投手が、３番手で満塁のピンチを救った。

８回１死満塁。初回にソロを放っていた阪神・森下を、変化球で二塁併殺打仕留めた。「逃げて、逃げてっていうピッチングにならないように。全球勝負のつもりで、悔いのないように投げた。結果はたまたまだけど、気持ちでいけた」と汗を拭った。杉浦の完璧な火消しに、井上監督は「あれは大きかった。思わぬ展開になったけど、杉浦は落ち着いていた。あれは助かった」と賛辞を送った。

杉浦は、安定感を欠いていた中継ぎの即戦力として、４月に金銭トレードで日本ハムから移籍。妻でタレントの紺野あさ美さんと４人の子供と離れて名古屋で単身赴任。寂しさはありつつも、家族が原動力。新天地で腕を振り、お立ち台でもらえるドアラの人形は、この日で３つ目となった。「なので…（子供にあげるには）あと一つ必要ですね」と笑った。ゴールデンウィーク期間は、家族が名古屋に来ているようで「名古屋を楽しんでもらえたら。（ドアラの人形は）荷物にならなければ、持って帰ってもらいます」と頬を緩めた。