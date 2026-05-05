お笑いタレントの東MAXこと東貴博（56）が5日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時30分）に出演。ゴールデンウィーク（GW）に合わせて、子どもと遊びに出かけたことについて語った。

東は仕事や舞台稽古のため、GW中もあまり休みがないものの、「きのうね、子どもと遊ばなきゃなと思って。花やしき行ってきたんですよ」と、東京・台東区の遊園地「浅草花やしき」に行ったことを明かした。

同園では現在、アイドルグループ「CANDY TUNE」とコラボした特別イベントを実施しており、「ファンがめちゃくちゃ来てますよ」とのこと。

さらに「やっぱりゴールデンウィークだから、昼間はめっちゃ混んでるんですよ。家族連れで、ちっちゃい子たちで。結構メリーゴーラウンドとか、並んだんです。どれぐらい並んだと思います？」と森三中黒沢かずこ（47）に質問。

黒沢が「2時間とか？」と言うと、東は「7分です」と笑い、「ゴールデンウィークですよ。7分。さすが花やしき。やっぱりね、おじいちゃん、おばあちゃん、子どもに優しい花やしき。だから2歳児がそんなに並ばずに乗れるんです。ぜひおすすめです」と話していた。