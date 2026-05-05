「絶対、離さないでよ！」自転車に乗れない弟を支える兄→“行き過ぎた優しさ”の果てにある衝撃のオチ【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
自転車に乗れない弟。兄が後ろを支え、練習をしていた。突然手を離されるのが怖いため、「離さないでね！」と弟は何度もお願いをするが……。献身的すぎるオチがおもしろい、伊東(@ito_44_3)さんの創作ギャグ漫画「自転車の練習」を紹介する。
■いつまで経っても離してくれない
「兄に支えてもらいながら自転車の練習をしたので、その懐かしさを思い出しつつ描きました」と伊東さんは語る。本作の兄は実に献身的で、「絶対、離さないでよ！」と怯える弟に「わかった」と優しい。しかし1週間、1カ月経っても「安心しろよ、離さないからな」と支え続けてくれた。
■毎日投稿をルーティンに
読者からは「もう兄貴を連れて行くなよ」というツッコミもあるが、伊東さんは「練習のたびにどこからか現れるそうです。もう自然現象の一種なのかもしれませんね」と笑う。
伊東さんがこれまでX(旧Twitter)に投稿してきた作品は、描き下ろしを加えKindleで無料公開中だ。「毎日描き続けていても何がヒットするかはわからないので、毎日投稿をルーティンにして計画的に作業しています。Xの反応がモチベーションに直結するので、いいねやリポストをいただけると励みになります！」と意欲を見せた。
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取材協力：伊東(@ito_44_3)