自転車の練習01


【漫画】本編を読む

自転車に乗れない弟。兄が後ろを支え、練習をしていた。突然手を離されるのが怖いため、「離さないでね！」と弟は何度もお願いをするが……。献身的すぎるオチがおもしろい、伊東(@ito_44_3)さんの創作ギャグ漫画「自転車の練習」を紹介する。

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■いつまで経っても離してくれない

「兄に支えてもらいながら自転車の練習をしたので、その懐かしさを思い出しつつ描きました」と伊東さんは語る。本作の兄は実に献身的で、「絶対、離さないでよ！」と怯える弟に「わかった」と優しい。しかし1週間、1カ月経っても「安心しろよ、離さないからな」と支え続けてくれた。

「もはや兄をひっぺがすことが『練習の手伝い』になってしまっているという、本末転倒なオチが見どころです」と伊東さん。成長した弟は、自転車に乗るためには兄をどうにかしなければならないことに気づく。

■毎日投稿をルーティンに

読者からは「もう兄貴を連れて行くなよ」というツッコミもあるが、伊東さんは「練習のたびにどこからか現れるそうです。もう自然現象の一種なのかもしれませんね」と笑う。

伊東さんがこれまでX(旧Twitter)に投稿してきた作品は、描き下ろしを加えKindleで無料公開中だ。「毎日描き続けていても何がヒットするかはわからないので、毎日投稿をルーティンにして計画的に作業しています。Xの反応がモチベーションに直結するので、いいねやリポストをいただけると励みになります！」と意欲を見せた。

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取材協力：伊東(@ito_44_3)