西武の小関2軍監督の娘、元カントリーガールズの小関舞さん

西武は7月22日から26日に行われる5試合を「VARZAR×LIONS コラボレーションシリーズ」として開催する。イベントのアンバサダーを、元カントリー・ガールズで小関竜也2軍監督の長女・小関舞さん、元モーニング娘。の譜久村聖さん、森戸知沙希さんが務めることで話題となっている。

同期間の5試合は人気ファッションブランドVARZAR（バザール）」と“タッグ”を組んで実施。イベントに先立ち、すでに公開されているビジュアルでは、アンバサダーの3人が7月25日のソフトバンク戦で来場者全員に配布する特別ユニホームや、オシャレなコラボグッズを身につけている。

小関さんと森戸さんは23日の日本ハム戦でセレモニアルピッチも行う。また、22日の同戦には人気グループのCUTIE STREETが来場し、セレモニアルピッチやミニライブを行うことが発表されている。

小関さんは「小さいころからずっと応援していた大好きなライオンズなので、とてもうれしいです。父にもセレモニアルピッチのコツを聞いておこうと思います」と意気込みを語った。森戸さんも「今回着用させてもらったコラボレーションユニホームは、とってもかわいくて私もお気に入りです」とアピールしていた。（Full-Count編集部）