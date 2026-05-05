最大12連休のゴールデンウィークも多くの人にとっては5月6日が最終日です。県内から首都圏などに戻るUターンラッシュがピークを迎えています。



午後2時すぎのJR新潟駅。キャリーバッグやお土産を持った家族連れの姿が多くみられました。



■埼玉から帰省

(娘)「猫と遊んだ。(1番楽しかったことは何だった？)遊び場。滑り台とかやった。」

(母)「いい天気だったので外でも遊べて良かった」

■岐阜から帰省

「弥彦神社に行ってきた。(息子は)神社の上にコーヒーカップがあって遊園地みたいな、それがすごく楽しかったみたい。」



孫との別れを惜しむ人の姿も…



■東京から孫が帰省

「水族館に行ったり、科学博物館に行ったり。楽しかったけど疲れた。予約されちゃった『お盆来るよ』って。おもちゃの予約もされた。」



JRによりますと、5月5日がUターンラッシュのピークで、午後4時半時点で、上越新幹線の自由席の乗車率は最大で120%。北陸新幹線は最大で105%です。

指定席は最終の便を除いてほぼ満席となっています。

またネクスコ東日本によりますと、午後5時半現在、県内の高速道路に目立った渋滞や混雑は発生していません。