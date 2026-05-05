“日本の棚田百選”に選ばれている新潟県三条市の『北五百川の棚田』。野生動物による被害があとを絶たず、400年以上の歴史に幕を下ろすことになります。

【齋藤正昂アナウンサー】

「絶景の棚田として知られる三条市下田地区の北五百川の棚田。あいにくの雨ではありますが、機械ではなく手による田植えが行われています」



5月4日、三条市にある北五百川の棚田で行われたのは、市の新採用職員による田植え体験です。



三条市は市内の様々な産業を学ぶ研修を新採用職員に行っていて、田植え体験は美しい風景が広がる棚田で農業を体験してもらおうと10年前から実施されています。



【新採用職員】

「お米、こうやっておいしいものが食べられると思うとありがたいなと思った。一面にばーっと広がっている田んぼもきれいだが、こうやって段々になっているのもこういうところならではなのかなと」



【新採用職員】

「（棚田は）すごく広くい。私は市外出身なので初めて見たが、晴れの景色も見てみたいなと思った」



1999年には農林水産省によって“日本の棚田百選”にも選ばれた『北五百川の棚田』。400年以上の歴史があり、現在は15代目の佐野誠五さんが約90アールの棚田を管理しています。



2011年の豪雨では一部が崩れる被害があったものの、復旧をとげて現在までコメ作りを続けてきましたが…



【佐野誠五さん】

「80歳までという目標があったが、本当の理由はサルとイノシシの被害。あの被害を見たら心が折れて、もう無理だと」



近年は野生動物による被害が相次ぎ、去年は600kg近くも収量が減少。予約が入っていた分のコメの確保も危ぶまれたといいます。



【佐野誠五さん】

「今年とれなかったからごめんなさいというわけにはいかないので、もうこれでやめたほうがいいなと思って。動物にやられたあの姿を見ると、作っても張り合いがない」



佐野さんは市や国に対策を求めることも考えたといいますが、棚田でのコメ作りを断念。来年以降は家族で食べる分だけのコメを作るといいます。



【佐野誠五さん】

「私はきょう、家族と田植えをやったが、最後に下をながめて『ああ、きょうで終わりか』と本当に涙が出てきた」

そのため三条市の『北五百川の棚田』は今年で見納めに。



【三条市 滝沢亮 市長】

「ここから見る景色・風景というのが、本当にゴールデンウイークの一つの、私の中でも楽しみになっていたし、多くの観光客の方もここを訪れてらっしゃるので、寂しい思いはある」



【佐野誠五さん】

「この景色はなかなかそう簡単にはつくれないので、最後にこの景色を見てほしい」