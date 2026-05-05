◆卓球 世界選手権団体戦 第８日（５日、英ロンドン）

決勝トーナメント（Ｔ）１回戦が行われ、橋本帆乃香（デンソー）、張本美和（木下グループ）、面手凛（日本生命）で臨んだ世界チームランク２位の日本女子は、同１９位のクロアチアを３―０で下し、２回戦に進んだ。

リーグ戦で起用してきた左のエース・早田ひながメンバーから外れたが、日本は層の厚さを見せた。第１試合でシングルス世界ランク１５位のカットマン・橋本が同１１９位のアラポビッチを３―０で退け、団体戦では自身初勝利。３日のドイツ戦では第１試合を落としだだけに悔しさを晴らし、チームに勢いをもたらした。

第２試合は、世界ランク５位の１７歳のエース・張本が２０歳のチョーシッチを３―０で快勝。わずか約１８分で一蹴し、第３試合の面手にいい形でつないだ。２日のフランス戦で世界卓球初出場を果たした１８歳が、パブロビッチと対戦し、第１ゲームの序盤から９連続得点を挙げるなど、得意のラリー戦を展開し、ゲームカウント３―０で退けた。

６日の決勝Ｔ２回戦はブラジルとルクセンブルグの勝者と対戦する。決勝で中国に敗れての５大会連続銀メダルの悔しさをぶつけ、１９７１年大会以来の頂点へと突き進む。