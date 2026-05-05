GWも“クマ”出没相次ぐ 水田で男性襲われる被害も
ゴールデンウイーク中も、各地でクマによる被害が相次いでいます。秋田県では5日朝、田んぼの見回りをしていた男性がクマに襲われ、けがをしました。
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例年、ゴールデンウイークは、山にこもってエサを食べる時期だといいますが、人里で、あまりにも活発化しています。
秋田県のにかほ市で、大きさは1メートルほどでしょうか、4日にクマが目撃されました。同じクマかはわかりませんが、にかほ市のとなり、由利本荘市では5日、人が襲われました。
記者
「男性は田んぼの中で突然、体長約1mのクマに襲われたという事です」
田んぼの見回り中、48歳の男性がクマに襲われたといいます。近くにある店に駆け込みました。
■被害男性「急に出てくると思わなかった」
男性が駆け込んだ店の人
「救急車呼んでください。クマにやられて（と言われて）ズボンが破けて足が出ていて、痛々しかった。座って気失いそうで、ちゃんとしっかりしてって」
顔などにケガをしたものの、命に別条はなかったといいます。
男性が駆け込んだ店の人
「田んぼだから、四方八方見えるから急に出てくると思わなかった（と言っていた）」
秋田で、クマによる人への被害が確認されたのは、今年初めてです。
■家の庭にも現れる 窓ガラスに手の跡
目撃者（北海道南富良野町）
「やばいって」
「クマ！初めて見た」
このゴールデンウイーク、各地で目撃が相次いでいて、ところ構わず、人に危害を加える可能性が高まっています。
長野では、家の庭先にまで現れました。ガラス1枚隔てた先で、食べ物をあさっています。このクマは、麻酔銃を使って捕獲され、その後、駆除されましたが、別の家でも…
記者
「クマは庭の茂みあたりに潜んでいたという事です。窓ガラスを見るとクマの手の跡がついているのが分かります」
住人
「（家の）中からのぞいた。（クマの）頭だけ見えた。まだドキドキしている」
■専門家「一部の個体が人里にかなり依存」
今、この時期のクマの行動について、専門家は「かなり異質な年」だと指摘します。
クマの生態に詳しい 岩手大学農学部・山内貴義准教授
「5月になると山菜とか山の方で増える。基本的には山の方に帰るはず。一部の個体が人里にかなり依存してしまっている」
山にエサがあるにもかかわらず、人里のエサを求め、一部のクマが、山から下りてきているのではないかといいます。クマの生態に詳しい 岩手大学農学部・山内貴義准教授
「ただ、今の春先出てきても農作物は実っていない。食べるものは基本的にないので、エサがないので徘徊（はいかい）してしまう。5月に入っても油断せずに、街中での対策を進めていく必要がある」