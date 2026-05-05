最大12連休となったゴールデンウィークも残りわずか。5月5日はUターンラッシュのピークを迎えています。JR新潟駅ではふるさとでの思い出を胸に日常へと戻る人たちの姿がありました。



男の子

「ばいばーいって」



楽しかった連休も残りわずか・・



5日、JR新潟駅では、お土産を抱える人や、別れを惜しむ人などで混雑していました。





JR東日本によりますと、新潟駅から東京方面に向かう上りの自由席の乗車率は、上越新幹線で最大110パーセントとなっていて、指定席は終日ほぼ満席となっています。西辻キャスターリポート「最大12連休ともなったゴールデンウィーク。まちのみなさんはどんな思い出を心に刻んだのでしょうか？」群馬から新潟に帰省した親子・・阿賀野市の遊園地サントピアワールドを訪れたといいます。男の子「ゴーカート（に乗った）。ゴーカートってめっちゃはやいんです」お母さん「子どもの時以来にサントピア行ったので、念願の自分の子どもと一緒に行けて懐かしいなと思いましたね」久しぶりの地元を満喫することができました。男性2人組は。「友達が金沢から来たので、おいしいもの、いっぱい食べました」地元に帰ってきた友達の男性と「食のゴールデンウィーク」を過ごしたといいます。「昼、きのう、ラーメン店で食べて、夜の7時くらいにまた焼肉行って、その前の日に夜遅くに寿司食べに行って結構胃もたれが・・さっきもラーメン食べたので」6年ぶりに新潟に帰ってきたという男性はリニューアル後の新潟駅を初めて見て・・「あれ、ここどこなんやろうなって 思って。ラーメンがおいしいですね、格別ですね」こちらの男の子は。「田植えした。ちょっと腰が疲れた」ゴールデンウィークに初めて田植えを経験した男の子。Q.おいしいごはんは食べましたか？「パンしか食べなかった」田植えが終わった後に田んぼの前で食べたのは「パン」。それでも初めての田植えは楽しい時間になりました。土産物を抱えた女性たちは・・「甥の結婚式で」長岡に住んでいる甥の結婚式に兵庫から駆け付けたといいます。護国神社で行われた結婚式で甥が披露したのはピアノ演奏。「お友達と男性同士で連弾をして、ずっとうれしそうでしたし頼もしくなっていました」それぞれの思い出を抱えたまちのひとたち。また始まる日常へと笑顔で戻っていきました。