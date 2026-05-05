ロス世代CB喜多壱也が主力務めるソシエダB、65年ぶり快挙なるか…現在残留圏で“直接対決”相次ぐ残り4試合へ

ロス世代CB喜多壱也が主力務めるソシエダB、65年ぶり快挙なるか…現在残留圏で“直接対決”相次ぐ残り4試合へ