ロス世代CB喜多壱也が主力務めるソシエダB、65年ぶり快挙なるか…現在残留圏で“直接対決”相次ぐ残り4試合へ
ロサンゼルス五輪世代のDF喜多壱也が所属するソシエダBが歴史的快挙を成し遂げるべく、シーズン終盤戦を戦っている。ラ・リーガ2部第38節を終え、降格圏のウエスカとは勝ち点6差をつけており、4試合を残して残留圏内をキープ。ソシエダBが2部残留を果たせば、クラブにとって1960-61シーズン以来65年ぶりの偉業となる。
ソシエダBは昨季のREFE1部(3部相当)で3位につけ、昇格プレーオフを経て今季から2部に参入。今季はBチームで唯一、ラ・リーガ2部に参戦している。
ここまではラ・リーガ1部経験を持つレガネス、ウエスカ、サラゴサ、カディスでさえも下位に沈む厳しい戦いの中、11勝9分18敗と健闘中。喜多も京都からの期限付き移籍初年度ながらシーズン序盤から堂々の主力に定着し、CBの一角で28試合に出場している。
ソシエダBは2021-22シーズンにも2部昇格を果たし、60年ぶりの舞台に挑んだが、わずか1年で降格。もし今季の残留が決まれば、初昇格で9位残留を果たした1960-61シーズン以来65年ぶりの快挙となる。なお、当時は翌61-62シーズンにソシエダのトップチームが2部降格したため、Bチームが5位躍進を果たしながらも強制的に3部降格となっており、もし今季の残留が決まれば2シーズン連続残留というクラブ史上初の快挙にも挑戦できる。
Bチームの2部残留は近年、スペイン屈指の育成クラブも苦しんできた狭き門。かつて2010-11シーズンにはマルク・バルトラ、セルジ・ロベルト、ノリートらを擁したバルセロナBが昇格初年度から3位躍進を果たし、13-14シーズンにも元神戸のセルジ・サンペールらが3位に導いたこともあったが、そのバルセロナBでさえ14-15シーズンには降格。17-18シーズンにも再昇格したが、1年で降格し、現在は4部で戦っている。また2010年以降はビジャレアルBが2度にわたって昇格したが、いずれも2シーズン限りで降格。15-16シーズンのビルバオ・アスレティックも1年で降格していた。
ソシエダBが2部残留を勝ち取れば、MF久保建英が所属するトップチームのコパ・デル・レイ制覇と同様、喜多もクラブの歴史に大きく名を刻むチャンスとなる。残り4試合では奇しくも19位のウエスカ、20位のミランデス、13位のアルバセテ、22位のクルトゥラル・レオネサと下位との直接対決が続いており、喜多にとっては今後の契約も含めて選手キャリアを大きく左右する1か月となる。
ソシエダBは昨季のREFE1部(3部相当)で3位につけ、昇格プレーオフを経て今季から2部に参入。今季はBチームで唯一、ラ・リーガ2部に参戦している。
ソシエダBは2021-22シーズンにも2部昇格を果たし、60年ぶりの舞台に挑んだが、わずか1年で降格。もし今季の残留が決まれば、初昇格で9位残留を果たした1960-61シーズン以来65年ぶりの快挙となる。なお、当時は翌61-62シーズンにソシエダのトップチームが2部降格したため、Bチームが5位躍進を果たしながらも強制的に3部降格となっており、もし今季の残留が決まれば2シーズン連続残留というクラブ史上初の快挙にも挑戦できる。
Bチームの2部残留は近年、スペイン屈指の育成クラブも苦しんできた狭き門。かつて2010-11シーズンにはマルク・バルトラ、セルジ・ロベルト、ノリートらを擁したバルセロナBが昇格初年度から3位躍進を果たし、13-14シーズンにも元神戸のセルジ・サンペールらが3位に導いたこともあったが、そのバルセロナBでさえ14-15シーズンには降格。17-18シーズンにも再昇格したが、1年で降格し、現在は4部で戦っている。また2010年以降はビジャレアルBが2度にわたって昇格したが、いずれも2シーズン限りで降格。15-16シーズンのビルバオ・アスレティックも1年で降格していた。
ソシエダBが2部残留を勝ち取れば、MF久保建英が所属するトップチームのコパ・デル・レイ制覇と同様、喜多もクラブの歴史に大きく名を刻むチャンスとなる。残り4試合では奇しくも19位のウエスカ、20位のミランデス、13位のアルバセテ、22位のクルトゥラル・レオネサと下位との直接対決が続いており、喜多にとっては今後の契約も含めて選手キャリアを大きく左右する1か月となる。