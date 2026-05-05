5月5日は「こどもの日」そして「立夏」です。暦の上でも夏になりましたが、県内各地、海を楽しむ家族連れでにぎわいました。鹿児島市の海づり公園は子どもたの入場料が無料になり、中には、大物を釣り上げる子どももいました。



（記者）

「鹿児島市の鴨池海釣り公園です。今日は子供の日ということで小中学生に無料開放です。多くの親子連れが釣りを楽しんでいます。よく晴れて桜島もくっきり見えています。」





こどもの日の5日は中学生以下の入場が無料とあって、朝から多くの家族連れなどが訪れ、竿をふるって魚釣りを楽しんでいました。（女の子）「頑張ってやっているのに釣れません」（女の子のお父さん）「楽しんでいますよ。『また行きたい！』って。今釣りしてしているのに」（男の子）「ちょっと難しい」慣れない釣りに苦戦するも、子どもたちですが…。（男の子のお兄さん）「食べられるよね？」（父親）「これは食べられないよ。返してあげて。」（男の子のお兄さん）「カメラマン呼んで！」釣りの成果に大興奮。いざ受け取ろうとすると…。魚は足場をすり抜けてそのまま海に帰ってしまいました。（男の子）「もう一回釣る。次は念願のマグロ」こちらは、週に1、2回は通っているという中学1年生の野間口 春馬さん。実は、3年前の5月5日、エブリーは、当時小学4年生だった春馬さんを取材をしていました。（野間口 春馬さん（当時小4））「来ない。あっちじゃないと来ない。たぶん潮の関係で、さっき上げ潮だったんですよ」狙う場所を変えた直後。（野間口 春馬さん（当時小4））「きたきたきた！アラカブ」あれから3年。春馬さんにこの日もあたりが。（野間口春馬さん）「マダイ狙ってました。Q感覚的にはどう？30センチくらいかなあ。 あがってきましたよ！」小学1年生のころから常連さんたちに教わりながら成長してきたという春馬さん。見事、およそ30センチのマダイが釣れました。（野間口春馬さん）「これまだちっちゃい方。50センチとか釣れる。今月の中で潮の流れが一番いい日。うれしいですね。みんなと楽しく釣りができることは自分にとってもうれしい」多くの人が釣りに夢中になっていました。