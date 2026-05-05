◇プロ野球セ・リーグ 中日7-3阪神(5日、バンテリンドーム)

中日の井上一樹監督が土田龍空選手のセンター起用について言及しました。

土田選手は7番センターで先発出場。内野手登録でこれまで1軍では、主にショートで起用。外野はレフトで2試合のみでした。センターに限ると、2軍で今季3試合、1軍ではキャリアを通じて初めてでした。

井上監督はセンター起用について言及。「(土田選手は)思い切りのいい選手ですから、もともと内野手ですけれど、そんなこと言っていられる場合じゃない。ちょっと故障者が続出して、外野手が足らない。野球センスを持っている選手ですので、センターいけと思い切りました」と話しました。この試合は打席でも今季2号ソロを放つなど、躍動しています。

前日は鵜飼航丞選手が今季初めてセンターに入った中日。センター起用が今季最も多いのが40歳ベテランの大島洋平選手の13試合、次いでルーキーの花田旭選手の10試合となっています。

▽今季中日のセンターを守った試合数大島洋平 13花田旭 10岡林勇希 7尾田剛樹 4板山祐太郎 2鵜飼航丞 1土田龍空 1