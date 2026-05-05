◇プロ野球 セ・リーグ DeNA 5-5 広島(5日、横浜スタジアム)

DeNA・相川亮二監督が延長12回を引き分けた試合を振り返りました。

8回にレイノルズ投手が2失点、1点リードの9回は山粼康晃投手が被弾し追いつかれる展開。それでも「できれば当然勝って終わりたいが、今まで頑張ってくれたレイノルズと康晃にもこういう日もある」と、今季好投を続けてきた両投手をフォローします。

同点の延長12回表には吉野光樹投手が3者連続三振を奪う快投。「もともとあれぐらいの球を投げられる投手だと思っている」と話し、「それをこういう状況でピッチングできるということは、また今後も楽しみな存在になりました」と期待を寄せました。

先発の東克樹投手は6回100球、4被安打、4奪三振、2与四死球、2失点(0自責点)で、開幕から6試合連続QS(6回以上3自責点以内)。この日の投球を「十分なピッチングをしてくれた」と評価しました。

「あとはもう1、2イニング伸びていけばなおいい」ともコメントし、「うちのエースなのでしっかりやってくれると思う」と信頼を示しました。

そして一時逆転となる走者一掃のタイムリー2ベースを放った成瀬脩人選手には「思い切っていけるバッター」と相川監督。プロ初タイムリーを放ったドラフト5位ルーキーに「今後また期待できる選手」と話しました。

チームは明日が9連戦の最終戦。「チームも選手も疲労はたまっていると思うが、ここでもう1回振り絞って、明日の試合も全員で戦っていく」と意気込みました。