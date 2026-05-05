西野七瀬、ヨッシー登場に大喜び＆ハイテンション「踏ん張りジャンプがすごい好き」
俳優の西野七瀬が5日、都内で行われたアニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』公開記念舞台あいさつに登場した。
【写真】宮野真守、HIKAKIN、西野七瀬…そしてヨッシーも登場
マリオシリーズ好きで、本作でアンバサダーを務める西野。イベントの終盤にヨッシーが登場すると大喜び。ヨッシーの魅力を聞かれると「もう語り尽くせないですね。見た目も声もかわいいですし、個人的にはゲームの時の“踏ん張りジャンプ”がすごい好きで、かわいいところだらけです」とテンション高く声を弾ませた。
『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、「スーパーマリオ」の世界をもとにしたアニメーション作品。2023年に公開され、全世界累計興行収入約13億ドル（約2000億円）以上を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続く2作目となる。
物語は、マリオとルイージが、ある日、新たな相棒ヨッシーに出会う。ピーチ姫の誕生日パーティーをきっかけに、クッパJr.の邪悪な野望を阻止するため、ロゼッタを守る宇宙への冒険の旅に出るストーリー。
イベントにはアンバサダーのチョコレートプラネット、HIKAKIN、日本語声優キャストの宮野真守（マリオ役）、志田有彩（ピーチ姫役）、畠中祐（ルイージ役）、三宅健太（クッパ役）、関智一（キノピオ役）、山下大輝（クッパJr.役）、竹内栄治（フォックス・マクラウド役）も登場した。
【写真】宮野真守、HIKAKIN、西野七瀬…そしてヨッシーも登場
マリオシリーズ好きで、本作でアンバサダーを務める西野。イベントの終盤にヨッシーが登場すると大喜び。ヨッシーの魅力を聞かれると「もう語り尽くせないですね。見た目も声もかわいいですし、個人的にはゲームの時の“踏ん張りジャンプ”がすごい好きで、かわいいところだらけです」とテンション高く声を弾ませた。
物語は、マリオとルイージが、ある日、新たな相棒ヨッシーに出会う。ピーチ姫の誕生日パーティーをきっかけに、クッパJr.の邪悪な野望を阻止するため、ロゼッタを守る宇宙への冒険の旅に出るストーリー。
イベントにはアンバサダーのチョコレートプラネット、HIKAKIN、日本語声優キャストの宮野真守（マリオ役）、志田有彩（ピーチ姫役）、畠中祐（ルイージ役）、三宅健太（クッパ役）、関智一（キノピオ役）、山下大輝（クッパJr.役）、竹内栄治（フォックス・マクラウド役）も登場した。