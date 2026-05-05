お笑いコンビ「ロッチ」中岡創一（48）が5日放送のニッポン放送「ラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時30分）に出演。足首を骨折して休養していたタレント松本明子（60）に送ったメッセージについて明かした。

松本は今年4月、左足首を骨折して約1カ月間入院。所属事務所の後輩にあたる中岡も昨年、番組ロケ中に腰椎（ようつい）を圧迫骨折した経験があり、松本からアドバイスを求められたこともあって見舞いに行ったという。

中岡が骨折した際には、タレントみやぞん（41）から「こういう大変なことがあった後は、絶対いいことがありますから」と慰められ、「めちゃくちゃ響いたんですよ」と感銘を受けた。

そこで「それをパクって松本明子さんに言ったら、号泣されて…。やっぱり、弱っている時のその一言って、すごい効くんやと思って」と話した。

「実際、僕は骨折した後に、阪神の始球式やらせてもらったり、優勝のインタビューとかさせてもらったし、ビールかけもやらせてもらったから。いいことばっかり起こったんですよ」と回顧。

ただ、東貴博（56）から「みやぞんから聞いたとは言わなかった？」と聞かれ、中岡は「言わなかったです」と笑っていた。