◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝５日、栗東トレセン

ゆかりの血統馬と勢いのある注目株。松下調教師が、バルセシート（牡３歳、父キズナ）とレザベーション（牡３歳、父ダノンプレミアム）の精鋭２頭出しで挑む。

バルセシートの半姉は、自身が手がけ、１９年の阪神ＪＦなど重賞を４勝したレシステンシア。ＮＨＫマイルＣは姉の因縁があるレースだ。２０年に桜花賞２着から参戦。１番人気に支持され、好スタートを決めて逃げたが、残り１ハロンで９番人気のラウダシオンに差されて桜の舞台に続いての２着だった。「もうひと踏ん張りでしたけどね。『ああ…』という感じ」と落胆の瞬間を振り返る。

姉はダイワメジャー産駒で、弟はキズナ産駒。父が違うこともあるが、松下調教師は「どこが似てるんやろ…。似てるところを探すのが難しい」と、きょうだいらしさを感じていない。姉は２歳時から完成度が高く、筋肉量も豊富で「いかにもスピードがありそうな馬」。比べると弟は小柄でタイプは異なる。

それでも１歳時と比べると馬体は確実に成長。レース中の集中力が散漫な面も、馬具で対策した。「前走のブリンカー、クロス鼻革、リングハミのセットが一番しっくりくるかな」。前回のチャーチルダウンズＣは、前残り決着のなか差し込んで３着。「一番しっかり走れた」と収穫を得た。「姉が２着だったＧ１なので、頑張ってほしいですね」とリベンジを願う。

未勝利、ニュージーランドＴと連勝中のレザベーションも侮れない一頭だ。直線で２着馬に抜かされかけたが、最後にもうひと伸びしてトライアルを制覇。「ここ２走はゲートを出てくれている。今年に入って１６００メートルに使ってるのも、いい方に出ていますね」と手応えをつかむ。「２頭とも頑張ってほしいです」。ともに期待を込めて、３歳マイル頂上決戦に送り出す。（水納 愛美）