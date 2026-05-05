◆第１９回スポーツ報知杯 北海道大会 旭川道北ボーイズ１０―６札幌手稲ボーイズＢ（５日・札幌市麻生球場）

１回戦５試合が行われ、旭川道北ボーイズは札幌手稲ボーイズＢに１０―６で競り勝ち初戦を突破した。３―３と同点の５回１死満塁で、５番・古屋悠投手（３年）が中前に２点適時打を放ち勝ち越し。７回には３点を追加し、勝利をたぐり寄せた。旭川大雪ボーイズはタイブレークの末、１２―１１で札幌ボーイズに勝利、札幌豊平ボーイズは１０―０の４回コールドで北広島Ｆビレッジボーイズを下した。

旭川道北が接戦をものにした。同点で迎えた５回。１死満塁の絶好機で５番・古屋に打席が回った。「変化球が来る」との読み通りやや内角寄りのカーブを振り抜いた打球は中前で弾み勝ち越しの２点適時打。「変化球を待っていて、しっかり打ち返すことができて良かった。大事なところで１本出たので良かったなと思います」とほおをゆるめた。一時は１点差まで詰め寄られたが、７回に３点を奪い、最後は差を４点に広げ白星を手にした。

選手１２人と少数精鋭のチームだが、工夫して練習に取り組んでいる。全体練習は平日２日、土日２日の計４日。約３時間の中で濃密な練習を心掛けている。滝英樹監督（４４）は「自主性といって、自分たちで考えて。（人数が）少なければ少ないほど、子どもたちも密な練習ができる」とそれぞれの課題を埋めるために個人練習に時間を割くことも多い。

次戦は札幌豊平ボーイズとの試合になる。古屋は「どんどん攻めていって、１点ずつ積み重ねていきたい」と気を引き締めた。北島叶翔（かける）主将（３年）は「次の試合もしっかり個人個人の力をいかして」と意気込んだ。