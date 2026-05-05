70代母「俳優さんから返事が来ないの」SNSデビューするも、スルーされる日々。孫娘の『正論すぎる一言』

今回は、筆者の知人A子さんのエピソードをご紹介します。

A子さんの70代のお母さんは、ある俳優さんの推し活のためにSNSを始めたようです。SNSを通じて、より俳優さんのことを知れると楽しみにしていたお母さんでしたが、落ち込むことになってしまって──？

70代の母がSNSデビュー

私の70代の母は、最近ある俳優さんのファンになり、足しげく舞台に通っています。

ある日、「SNSの情報もチェックしたいのだけど」と母に言われ、母のSNSアカウントを作ることになりました。SNS上のルールを簡単に伝え、アカウントを引き渡しました。

SNSを通じて俳優さんをより知れると、母は楽しみにしている様子でした。

落ち込む事態に

しばらくして、SNSを楽しんでいるからでしょうか、母に「俳優さんに応援メッセージを送りたいのだけど」と言われ、コメントを送ることに。もちろん、多忙なご本人から返事をもらうのは難しいことですが、SNSは距離が近いと感じる分、返事が無いことに母は少し落胆しているように見えました。さらに、返事を気にしているのか、家事の合間もスマートフォンを手放せなくなるなど、画面を見ている時間が以前より明らかに長くなっていきました。

「SNSにのめり込み過ぎない方がいいよ」そう伝えても、気になってしまうようで、返事の有無を確認しては、落ち込んでいます。