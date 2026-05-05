カートに乗って買い物を楽しんでいた犬が、大好きなおやつを前に見せた反応がYouTubeで注目されています。投稿したのは、柴犬のゆきちゃんと暮らしている「ShibaInu Yuki-chan柴犬ゆきちゃん」さん。投稿から2.2万回以上再生され、「リアルなぬいぐるみのよう」といったコメントが寄せられています。

【動画：カートでお買い物を楽しむ犬→『大好きなおやつ』に囲まれた瞬間、目が…愛おしすぎる光景】

おやつパラダイスで目がまん丸に

登場するのは、柴犬のゆきちゃん。この日、ゆきちゃんは飼い主さんとペットショップにおやつを買いに来たんだそう。見渡す限りのおやつに、ゆきちゃんも目をパチクリさせていたんだとか。

ゆきちゃんは吠えることも暴れることもなく、じっと座っていてとてもお利口さんだったといいます。ここまでお利口さんだと、なんでも買ってあげたくなりますね。飼い主さんも、ドンドンおやつをカートに入れていったのでした。

買い物が終わり、リラックスモード

お買い物を終えた帰りの車内では、ゆきちゃんはすっかりリラックスモードだったそう。飼い主さんの腕に顎をちょこんと乗せて、安心しきった表情を見せていたといいます。

帰宅後、飼い主さんがおやつを並べていると、ゆきちゃんはそわそわし始めたんだそう。大好きなチーズは匂いでわかるのか、袋の上から待ちきれずにペロッと舐めるかわいい一面も。

待ちに待ったおやつタイム！

待ちに待った実食タイム！この日のおやつは極上粗挽きステーキだったそう。カリカリといい音を立てながら、美味しそうに食べるゆきちゃんの姿に、見ているこちらまでお腹が空いてきそうです。

飼い主さんをじっと見つめて静かにおねだりするものの、「ゆきちゃん、もうおしまい」の言葉が…。一瞬固まるゆきちゃんですが、最後は潔く諦めて寝床で丸まって眠るのでした。

この投稿には「いつ見てもキレイでとっても癒されます」「おやつ食べてる時、お耳の角度変わるのかわいい」「大人しくしていてえらいね」「おやつたっぷり買ってあげたい！」など、ゆきちゃんの落ち着いた魅力に惹かれる人が続出しています。

投稿者である「ShibaInu Yuki-chan柴犬ゆきちゃん」さんのアカウントでは、穏やかなゆきちゃんの日常がたくさん投稿されています。ときどき甘えん坊のゆきちゃんにも癒されてみてください。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「ShibaInu Yuki-chan柴犬ゆきちゃん」さま

執筆：junjun

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。